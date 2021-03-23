صحة الكرخ تعلن تفاصيل 444 إصابة جديدة بكورونا

اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ------------6

ابو غريب---------- 12

الاسكان-------------5

الاعلام--------------6

البياع---------------9

التاجي------------37

التراث--------------4

الحارثية-------------6

الحرية--------------21

الخطيب-------------7

الدورة---------------11

الرحمانية------------11

السيدية-------------9

الشالجية ------------11

الشرطة الخامسة------1

الشعلة -------------35

الصالحية------------6

الطارمية ------------3

الطوبجي ------------10

العامرية ------------11

العطيفية ------------8

العلاوي--------------8

الغزالية--------------7

القادسية -------------7

الكاظمية------------18

اللطيفية-------------6

المحمودية----------20

المعالف------------5

المنصور ------------13

المواصلات----------3

الوشاش-------------5

اليرموك -------------11

اليوسفية -------------5

جكوك---------------8

حي الجامعة----------8

حي الجهاد------------9

حي الخضراء----------7

حي العامل-----------9

حي العدل ------------6

حي الفرات------------5

سبع البور------------- 15

سجن التاجي-----------2

شارع حيفا-------------8

كرادة مريم-------------7

سكنة جانب الرصافة-----14

ناحية الرشيد-----------3

محافظة البصرة---------1

محافظة بابل------------1

محافظة ديالى----------1

محافظة كربلاء ---------2

محافظة واسط--------- 1



الشفاء: 739.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 444 موزعة كالآتي:ابو دشير ------------6ابو غريب---------- 12الاسكان-------------5الاعلام--------------6البياع---------------9التاجي------------37التراث--------------4الحارثية-------------6الحرية--------------21الخطيب-------------7الدورة---------------11الرحمانية------------11السيدية-------------9الشالجية ------------11الشرطة الخامسة------1الشعلة -------------35الصالحية------------6الطارمية ------------3الطوبجي ------------10العامرية ------------11العطيفية ------------8العلاوي--------------8الغزالية--------------7القادسية -------------7الكاظمية------------18اللطيفية-------------6المحمودية----------20المعالف------------5المنصور ------------13المواصلات----------3الوشاش-------------5اليرموك -------------11اليوسفية -------------5جكوك---------------8حي الجامعة----------8حي الجهاد------------9حي الخضراء----------7حي العامل-----------9حي العدل ------------6حي الفرات------------5سبع البور------------- 15سجن التاجي-----------2شارع حيفا-------------8كرادة مريم-------------7سكنة جانب الرصافة-----14ناحية الرشيد-----------3محافظة البصرة---------1محافظة بابل------------1محافظة ديالى----------1محافظة كربلاء ---------2محافظة واسط--------- 1الشفاء: 739.. الوفيات: 3