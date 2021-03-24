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الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و 29 وفاة بكورونا
كورونا في العراق
2021-03-24 | 09:05
13,363 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "العراق سجل اليوم، 6051 إصابة جديدة بالفيروس، و 4185 حالة شفاء، مقابل 29 وفاة بالفيروس".
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