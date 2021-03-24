الصحة تعلق على تسجيل أعلى نسبة إصابات بكورونا وتوجه نصيحة

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح حسن، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق قد يشهد نسب إصابات مرتفعة أعلى مما سجل هذا اليوم، خلال الفترات القليلة المقبلة، لذا ننصح المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والإسراع بالتسجيل على أخذ اللقاحات".وأضافت، أن "إقبال المواطنين على اللقاحات في المنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الصحة ليس بالإقبال الجيد".وأكدت، أن "أي لقاح يصل إلى العراق هو امن وفعال للاستخدام البشري ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشددة على ضرورة "اخذ اللقاحات لتقليل اعداد الاصابات وما يتبعها من الوفيات وكسر سلسلة انتشار هذا الوباء".