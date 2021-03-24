بعد تسجيل أعلى إصابات.. الصحة تعلن تصاعد الوضع الوبائي "بشكل خطير"

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل أعلى معدل بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة، مؤكدة أن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "لقد بذلت وزارة الصحة والبيئة والجهات الساندة جهودا مضنية طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير حيث بلغ عدد الاصابات اليوم ٦٠٥١ أصابة مؤكدة، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق".
وأضافت أن "هذا يؤكد ما حذرنا منه سابقا في بياناتنا المتكررة من خطورة ااستمرار أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من التهاون والاستهانة بالإجراءات الوقائية والذي سيؤدي الى تصاعد الإصابات وقد يشكل خطر على مؤسساتنا الصحية في استيعابها لهذه الاعداد المتزايدة".
ولفت البيان الى أن "تلك الزيادة تتزامن مع اارتفاع معدلات الاصابات في اغلب دول العالم وهو ما يسمى بالموجة الثالثة التي تضرب دول اوربا واميركا والبرازيل وعدد من دول المنطقة"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة والبيئة تأسف لضعف ادراك خطورة الوضع الوبائي من قبل المواطنين والنتائج الخطيرة المترتبة على ازدياد عدد الاصابات الشديدة والحرجة".
وتابع "لقد رصدت فرقنا الصحية الرقابية التهاون الكبير في ارتداء الكمام واتساع ظاهرة التجمعات البشرية على الرغم من تكثيف الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، معتبراً أن "تخفيف الحظر وفتح المطاعم والمولات والمقاهي كان لدواع انسانية وبشرط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية".
وحذرت الصحة في بيانها الجميع انها "ستضطر الى اغلاق تلك المرافق في حال ااستمرار التصاعد بالاصابات وسنعيد تقييم القرار بشكل دوري وستكون التوصية بالعودة الى تشديد الحظر وغلق المرافق ذات التجمعات البشرية في حال استمرار التصاعد في الموقف الوبائي بشكل يهدد المنظومة الصحية الوطنية".