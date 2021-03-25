الصحة تعلن وصول أول وجبة من لقاح أسترازينيكا إلى العراق

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان أولى وجبات اللقاحات ضد فيروس كورونا من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس وصلت إلى مطار بغداد الدولي .

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ان "اول وجبة من لقاح أسترازينيكا وصلت اليوم الى العراق وهي 336 الف جرعة من اصل 16 مليونا ستصل تباعا"، مبينا ان "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس باشراف منظمة الصحة العالمية".



واشار الى ان "العراق تعاقد على لقاح سينفار الصيني بواقع 2 مليون جرعة، وسبوتنك V الروسي بمليون جرعة، اضافة الى فايزر-بيونتك بـ3 ملايين جرعة".