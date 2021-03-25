الصحة تعلن الشروع بعملية تطعيم المواطنين بدءا من اليوم

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انها "ستبدأ بعملية تطعيم المواطنين بلقاح استرازينيكا بدءا من اليوم".فيما قال وزير الصحة انه "سيتم منح المواطنين هويات خاصة باستلامهم اللقاح عند تطعيمهم بالجرعة الأولى" ، لافتا الى ان "اللقاحات ستوزع مجاناً وبشكل عادل".الى ذلك اكدت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن ، ان "الالولوية في تلقي اللقاح ستكون للذين سجلوا في المنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الصحة"، داعية "المواطنين الى ضرورة اخذ اللقاح وخصوصا كبار السن مع الالتزام بالاجراءات الوقائية".