محافظ اربيل يوضح بشأن تشديد الاجراءات والحظر الشامل في كردستان

واكد خوشناو خلال مؤتمر صحفي مع وزير صحة اقليم كردستان، تابعته السومرية نيوز، عقد على هامش وصول حصة الإقليم من لقاح آسترازينيكا من الحكومة الاتحادية ، ان "أفضل سلاح لمواجهة الفيروس وأفضل سبيل للحد من الوفيات والإصابات هو التزام المواطنين بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، وارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط".وحذر خوشناو من "ارتفاع معدل الإصابات بالوباء وزيادة الضغط على المستشفيات الحكومية"، داعيا "المستشفيات الأهلية إلى المساهمة في مساعدة القطاع الصحي العام في توفير الأسرّة لإستقبال المصابين بالفيروس".ونوه إلى أن "اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لاجراء تقييم دقيق وجدي للوضع الصحي"، مستبعدا "احتمالية إعادة فرض حظر التجوال، قائلا انه "وبسبب ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وفق الموقف الوبائي اليومي فسيتم تغيير البرنامج المعد لمكافحة الفيروس".