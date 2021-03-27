صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "تم اجراء 1283 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت:- الاصابات الجديدة : 341- حالات الشفاء : 376- الوفيات : لا توجد- من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 44723مجموع حالات الشفاء : 37935مجموع الوفيات : 415مجموع الحالات تحت العلاج : 6373مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3493