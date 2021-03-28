صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم إجراء 929 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 216، في حين تماثل 451 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة شخصين خلال المدة المذكورة".وأضاف أن "من بين الإصابات الجديدة 12 إصابة في صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".وتابع: "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي":مجموع الإصابات الكلي: 44939مجموع حالات الشفاء: 38386مجموع الوفيات: 417مجموع الحالات تحت العلاج: 6136مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3505