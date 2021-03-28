كورونا.. صحة الكرخ تعلن توافد الآلاف على "مراكز التلقيح"

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، عن توافد آلاف المواطنين اليوم على مراكز التلقيح بلقاح فايروس كورونا في جانب الكرخ.

وقال الحجامي في بيان، إن "نسبة المراجعين من المركز كانت ٩٠٪؜ تقريباً و١٠٪؜ فقط من الاطراف (الطارمية والتاجي والمحمودية وابي غريب)"، مشيراً الى أن "نسبة الذكور ٧٥٪؜ تقريباً و الاناث ٢٥٪؜".

وأضاف "الذين هم فوق سن ٥٠ سنة تقريباً ٣٧٪؜، والذين لديهم امراض مزمنة تقريباً ٢٠٪؜".

ولفت الحجامي الى أنه " كان اكثر الملقحين من مناطق المنصور واليرموك والحارثية والعطيفية والعدل والجامعة والكاظمية والدورة"، مؤكداً أن "اقل عدد من الملقحين كان في الطارمية (٤٤فقط) تليها المحمودية ثم التاجي ثم ابو غريب مع العلم ان عدد الاصابات في هذه المناطق مرتفعة جداً".