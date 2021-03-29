في ظل ارتفاع الاصابات.. تلويح باجراءات مشددة وتحذيرات من انهيار المؤسسات الصحية

وقال عضو اللجنة غايب العميري في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "السبب الأول لتزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، هو عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".واشار العميري "الى الحاجة للتشديد على تطبيق الاجراءات من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة"، لافتاً إلى "أن لجنة الصحة تراقب الموقف الوبائي اليومي بحذر من أجل وضع الحلول ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".ولفت إلى أنه "حتى هذه اللحظة، الوضع مسيطر عليه لكن هناك تخوفاً من الوصول إلى مرحلة الخطر والانهيار في المؤسسات الصحية وعدم القدرة على استقبال الزيادة في عدد الاصابات"، مبينا أنه "وفي حال حصول ارتفاع في الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن لجنة الصحة والبيئة وخلية الأزمة النيابيتين قد توصيان اللجنة العليا للصحة والسلامة باتخاذ إجراءات وقائية مشددة".