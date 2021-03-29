بعد تسجيل حصيلة قياسية.. صحة كردستان تحذر من تفش جديد لكورونا

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، بانها "تحذر المواطنين من تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل قرابة ألف اصابة امس هي الاعلى في العام الحالي".ودعت الوزارة في بيانها، "المواطنين إلى إجراء فحص الكشف عن كورونا في حال ظهور اعراض الاصابة او ملامسة أحد المصابين"، لافتة الى "اهمية اجراء الفحص للتشخيص المبكر واخذ العلاج وقطع الطريق امام انتشار المرض نحو المراحل الخطرة".يشار الى ان اقليم كردستان سجل 119480 اصابة منذ تفشي وباء كورونا، تعافى منهم 108483 شخصاً، وتوفي 3643 اخرين، حتى أمس الاحد.