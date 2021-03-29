صحة الكرخ تعلن الموقف اللقاحي

اعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ ، اليوم الاثنين، الموقف الخاص بتلقي المواطنين للقاحات جائحة كورونا، وذلك لليوم الثالث.
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "موقف اليوم الثالث للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى كان كالتالي:
قطاع الكرخ 646
قطاع العدل 572
قطاع الكاظمية 410
قطاع الاعلام 240
قطاع العامل 280
قطاع التاجي 145
قطاع الطارمية 29
قطاع ابو غريب 114
قطاع المحمودية 95
قطاع الدورة 205
مستشفى اليرموك 144
مستشفى الكرخ 66
مستشفى مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية 80
المجموع الكلي لليوم الثالث3026