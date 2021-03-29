صحة الكرخ تعلن الموقف اللقاحي

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "موقف اليوم الثالث للتلقيح بلقاح استرازنكا الجرعة الاولى كان كالتالي:قطاع الكرخ 646قطاع العدل 572قطاع الكاظمية 410قطاع الاعلام 240قطاع العامل 280قطاع التاجي 145قطاع الطارمية 29قطاع ابو غريب 114قطاع المحمودية 95قطاع الدورة 205مستشفى اليرموك 144مستشفى الكرخ 66مستشفى مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية 80المجموع الكلي لليوم الثالث3026