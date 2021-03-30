مجلس الوزراء يصوت على تمويل الصحة لشراء المزيد من اللقاحات

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات، كما قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون في البصرة.





وأضاف أن "العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات". وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن "لدينا إصابات عديدة متصاعدة ولقاحات متزايدة ونحتاج لبث الوعي لأخذ اللقاحات"، داعياً إلى "تشجيع المواطنين لأخذ اللقاح المضاد لكورونا".وأضاف أن "العالم متجه إلى استعادة الحياة الطبيعية مع تصاعد أخذ اللقاحات"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات".

وبشأن آخر، قال ناظم إن "الحكومة وجهت بتشكيل فريق عمل لتهيئة الاستعدادات لاستضافة خليجي 25".

كما أعلن أن "مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط"، معتبراً أن "المشرق الجديد بين العراق ومصر والأردن يعد مشروعاً تنموياً اقتصادياً يربط البلدان الثلاثة".