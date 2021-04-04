الصحة تسجل 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5368 إصابة جديدة، مقابل 5303 حالة شفاء، و 33 حالة وفاة".



وأشارت إلى "تلقي 8530 شخصاً للقاح الجائحة".