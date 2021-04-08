الصحة تحذر من خطورة الموقف الوبائي: الإصابات حدثت بين فئات لم تُصب سابقا

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الحصيلة التي سُجلت يوم امس غير مسبوقة وتعد تطورا وبائيا خطيرا حذرنا منه مرات عدة".وأضاف ، أن "وزارة الصحة حذرت منذ أشهر في مؤتمرات وبيانات متتالية من الزيادة المحتملة بأعداد الحالات المسجلة بكورونا، حتى قبل قدوم الشتاء وقبل دخول السلالة الجديدة للفيروس".وتابع البدر، أن "سبب ارتفاع الاصابات نتيجة طبيعية للتراخي وعدم الالتزام"، مؤكدا بأن "الوضع تحت السيطرة لغاية اللحظة ومن الممكن التعامل مع الزيادة رغم خطورتها".ولفت الى أن "الإصابات حدثت بين فئات لم تُصب سابقاً بالوباء، وهم فئة الشباب"، داعياً الجميع إلى "الالتزام بالتوجيهات الوقائية وأخذ اللقاح للفئات المشمولة".ونفى البدر، "كل ما أثير عن اللقاحات في العالم من اشاعات غير دقيقة وغير مستندة الى أساس علمي"، مشيرا الى ان "الصحة العالمية تتابع الموقف الوبائي العالمي ومن ضمنه اللقاحات وكل ما اشيع حوله من إشاعات".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم أمس الأربعاء تسجيل حصيلة اصابات سومسة غير مسبوقة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء، عند 8331 إصابة.