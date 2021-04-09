صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ1500 جديدة

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 1500 موزعة كالآتي :أبو دشير ———————-42أبو غريب ———————43الإسكان ————————13الاعلام ————————63البياع ————————-10التاجي ———————-147التاجيات ———————1التراث ————————13الحرية ————————-81الخطيب ———————-15الدورة ————————-81الدولعي ————————18الرحمانية ———————-12الرصافة ————————18السيدية ————————48الشرطة الخامسة ————17الشرطة الرابعة —————-6الشعلة —————————127الصالحية ————————3الطارمية ————————-27الطوبجي ————————-15العامرية —————————-28العطيفية —————————22العلاوي ——————————-30الغزالية ——————————85القادسية—————————-24الكاظمية —————————-61اللطيفية —————————-7المحمودية ———————-59المعالف —————————15المكاسب ————————-7المنصور ————————40المواصلات ———————-9الوشاش ————————13اليرموك ————————29اليوسفية —————————1جكوك ——————————17حي الجامعة ———————-37حي الجهاد ————————70حي العامل ————————36حي العدل ———————-22حي الفرات ————————20سبع البور———————-6سويب —————————-12شارع حيفا ———————-17شاطئ التاجي——————-5كرادة مريم ———————-20محافظة الديوانية————-1محافظة النجف —————-2محافظة بابل ——————-1محافظة ذي قار —————-1محافظة كركوك—————-1محافظة واسط ——————2الشفاء:1275الوفيات: