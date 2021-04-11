وزارة الصحة: جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وفعالة

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "49 الف جرعة من الوجبة الاولى للقاح فايزر وصلت إلى العراق وستصل الوجبات الاخرى بشكل اسبوعي"، مبيناً أنه "تم البدء بعملية التوزيع على دوائر الصحة والاقليم".وأضاف البدر، أنه "ستصل 200 الف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني اليوم، وسنبدأ عملية التلقيح مباشرةً"، مؤكداً أن "هناك ثلاثة أنواع من اللقاحات متوفرة في البلاد وجميعها آمنة ومن مناشئ عالمية رصينة".ولفت إلى أن "كل الاشاعات او المعلومات الخاطئة التي اثيرت بشان اللقاح غير آمنة"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لم يتم تسجيل أعراض صحية خطيرة او متوسطة، سوى بعض الحالات البسيطة التي سجُّلت لدى بعض من تلقوا اللقاح من ضمنها (القشعريرة، وارتفاع درجات الحرارة ليوم واحد)".