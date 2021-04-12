كورونا.. اقليم كردستان يعلن حصيلة الاصابات والوفيات

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "أجرت 11004 عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها 1158 إصابة جديدة"، فيما اشارت الى "وفاة 12 مصابا في ذات الفترة اضافة الى تعافي 460 شخصاً".وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي :(194) أربيل(294) السليمانية(555) دهوك(20) حلبجة(78) گرمیان(17) رابريناما حالات الوفاة الـ12 فتوزعت على 4 مدن:(3) أربيل(3) السليمانية(4) دهوك(2) گرمیانوبذلك يرتفع اجمالي الاصابات في اقليم كردستان الى 133428 اصابة منذ تفشي الوباء ، تعافى منهم 114439، وتوفي 3799 اخرين.