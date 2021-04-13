يخص التلقيح الاجباري.. تصريح جديد من الصحة

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن لـ السومرية نيوز، انه "بعد ان وصلت اعداد الاصابات في الموقف الوبائي الى اعلى حصيلة، اطلقت الوزارة في جميع بياناتها ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية"، داعية المواطنين إلى "ضرورة اخذ اللقاح بعد ان اصبح متوفر باكثر من نوع في المراكز الصحية".ودعت، الفئات المشمولة بشكل عام وبعض اللذين من الممكن ان يشكلوا ضرارا على فئات كثيرة من المواطنين ومن ضمنهم العاملين في المطاعم والمولات والمقاهي والفنادق إلى اخذ اللقاح كونه اصبح اللقاح من ضمن متطلبات الشهادة الصحية التي تثبت خلوه من الامراض المعدية وهو ما معمول به وفق الانظمة الصحية العراقية، لضمان سلامة الآخرين.وكانت وزارة الصحة، قد اشترطت إبراز "بطاقة التلقيح" للسفر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، وعدم قطع أي تذكرة ما لم يتم إبراز هذه البطاقة.وأكدت الوزارة في بيان، أن "فرقها ستقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم ما لم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح أيضا".كما توعدت بـ"غلق كافة المستشفيات الأهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود أي عامل لا يحمل بطاقة التلقيح".وبطاقة التلقيح، هي أحد إجراءات وزارة الصحة العراقية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، كما أنها أحد خطوات دفع المواطنين نحو التطعيم بلقاحات كورونا المتاحة في البلاد.