الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة بكورونا

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن " التوزيع الجغرافي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم ، كان كالاتي:عدد الاصابات 1451 موزعة كالآتي :ابو دشير ----------------37ابو غريب ----------------86الاسكان----------------24الاعلام ----------------45البياع ----------------24التاجي ----------------26التراث ----------------11الحارثية ----------------16الحرية ----------------46الخطيب ----------------17الدورة ----------------71الدولعي ----------------18الرحمانية ----------------15السيدية ----------------38الشالجية ----------------19الشرطة الخامسة ---------18الشرطة الرابعة -----------20الشعلة ----------------66الصالحية ---------------11الطارمية ----------------23الطوبجي----------------24العامرية ----------------28العطيفية ----------------13العلاوي ----------------32الغزالية ----------------49القادسية ----------------26الكاظمية ----------------45اللطيفية ----------------33المحمودية ----------------75المعالف ----------------14المكاسب ----------------12المنصور ----------------33المواصلات ---------------11النصر والسلام -------------28الوشاش ----------------39اليرموك ----------------49اليوسفية ----------------15جكوك ----------------16حي الجامعة -------------38حي الجهاد ---------------50حي الخضراء ---------------28حي العامل ----------------35حي العدل ---------------35حي الفرات ----------------16سبع البور ----------------11سويب ----------------17شارع حيفا ----------------15كرادة مريم ----------------9مج الايادي ----------------1ناحية الرشيد ---------------15سكنة جانب الرصافة----------12الشفاء:692الوفيات: