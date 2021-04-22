كورونا.. اقليم كردستان يسجل نحو الف اصابة جديدة

وذكرت صحة كردستان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهات الصحية سجلت خلال آخر 24 ساعة، 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 143.723".واضافت، إن "الإصابات الجديدة توزعت بواقع 182 أربيل، 289 السليمانية، 424 دهوك، 20 حلبجة، 52 كرميان، 10 رابرين".وتابع البيان أن " 763 مصابا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام بواقع 86 أربيل، 318 السليمانية، 354 دهوك، 5 حلبجة، ليصل مجموعة عدد حالات التعافي إلى 120373".وأشار البيان إلى "تسجيل 9 حالات وفاة، 3 في أربيل، 3 في السليمانية، 3 في دهوك ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 3920".