كورونا في كردستان.. الإصابات تنخفض نسبياً

وقالت وزراة الصحة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة توزعت في كل من أربيل 60، السليمانية 43، دهوك 368، حلبجة 32"، مشيرة إلى "شفاء 871 حالة، توزعوا في كل من أربيل 82، السليمانية 305، دهوك 398، حلبجة 10، كرميان 63، رابرين 13، ووفاة 12 شخصاً من المصابين، توزعوا في كل من أربيل 1، السليمانية 4، دهوك 6، كرميان 1".وأوضحت، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصل حتى الآن، إلى 145188، شفي منهم 122035، وتوفي 3944، ولا يزال 19209 يتلقون العلاج".