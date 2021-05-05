صحة النجف تعلن الموقف الوبائي

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء 5-5-2021، كان كالأتي:
– تم اجراء 1061 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .
– الاصابات الجديدة : 231
– حالات الشفاء : 158
– الوفيات : لا توجد
– من بين الاصابات (12) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.
– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 54490
مجموع حالات الشفاء : 48013
مجموع الوفيات : 490
مجموع الحالات تحت العلاج : 5987
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3852