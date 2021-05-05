صحة النجف تعلن الموقف الوبائي

وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف، اليوم الاربعاء 5-5-2021، كان كالأتي:– تم اجراء 1061 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .– الاصابات الجديدة : 231– حالات الشفاء : 158– الوفيات : لا توجد– من بين الاصابات (12) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 54490مجموع حالات الشفاء : 48013مجموع الوفيات : 490مجموع الحالات تحت العلاج : 5987مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3852