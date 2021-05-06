الصحة توضح بشأن أعراض لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تفاصيل أعراض لقاح فيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة د. ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، انه "بالنسبة للمتلقين اللقاح ليس شرط ان جميعهم تظهر عليهم اعراض"، مبينة انه "من الممكن ان تظهر اعراض بسيطة في الجرعة الاولى ولا تظهر في الجرعة الثانية والعكس صحيح".

واضافت انه "ممكن البعض منهم يشعر بصداع وممكن ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة أو الم واحمرار في منطقة الحقن"، لافتة الى انه "ليس بالضروري تظهر جميع هذه الاعراض للشخص ومنهم من لم تظهر عليهم أي اعراض فلا يعني هذا ان اللقاح غير فعال أو لم تحدث استجابة مناعية".

وتابعت ان "الاعراض تختلف من شخص لاخر باستجابة الجسم للقاح وايضا نوع اللقاح كذلك الجرعة حيث ان الجرعة الاولى ممكن ان تعطي مناعة غير كاملة اما الجرعة الثانية فتكسب الجسم مناعة بنسبة تصل الى ٩٠ % وحسب نوع اللقاح".

واختتم بالقول: "ويبقى اللقاح هو السلاح الوحيد للقضاء على الفايروس ومنع ظهور سلالات اخرى".