كردستان.. محافظتان تعلنان عدم فرض حظر خلال العيد

وذكرت غرفة العمليات في محافظة دهوك خلال بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حركة التنقل والتجوال في أيام عيد الفطر ستكون اعتيادية"، مشددة على "حظر التجمعات والتجمهر في الأماكن العامة والسياحية".وبحسب البيان فقد قررت الغرفة أيضا "السماح بأداء شعيرة صلاة العيد في المساجد وفقا للتدابير الوقائية".وكانت غرفة عمليات أربيل، قد قررت في وقت سابق عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، مشددة على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.وجاء قرار غرفة العمليات في أربيل، بعد إصدار وزارة الداخلية في إقليم كردستان بياناً، حددت فيه الإجراءات المتبعة لحظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.وأعطت الوزارة الصلاحيات للمحافظين، بشأن فرض حظر تجوال عام أو جزئي، بحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم.وبموجب بيان وزارة الداخلية في إقليم كردستان، تقرر استمرار حظر التنقل بين مدن الإقليم وباقي المحافظات العراقية وفقاً للقرار المرقم (15) لعام 2021، كما شدّدت الوزارة على منع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية.وقررت غرفة عمليات أربيل السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد، داعية رجال الدين وأئمة الجوامع، إلى تقديم الدعم ونشر التوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية، وكذلك حث المصلين على اتباع الإجراءات الوقائية الصحية.كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالقرارات واتباع الإجراءات الوقائية وحفظ التباعد الاجتماعي من أجل حماية السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.ويفرض العراق، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 ايار الجاري.