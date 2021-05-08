الصحة تفصح عن أسباب انخفاض أعداد الملقحين خلال الايام القليلة الماضية

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة لا تزال تستقبل وجبات من اللقاحات بمختلف انواع مناشئها ضمن الجدول الزمني الموجود مسبقاً من اجل تغطية أكبر عدد ممكن من الملقحين خلال الفترة المقبلة".وفيما يتعلق بانخفاض اعداد الملقحين في الايام القليلة الماضية، أوضحت أن "سبب ذلك يعود للاقبال الكبير على منافذ صرف اللقاح من قبل المواطنين الأمر الذي ادى الى نفاذ وجبة من اللقاحات قبل موعد وصول وجبة جديدة ضمن الجدول الدوري لاستلام اللقاح".وأشارت إلى أن "الاقبال المتزايد لاخذ اللقاحات جاء نتيجة الثقة الكبيرة بأن اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء، كذلك التشجيع الكبير لاخذ اللقاح من قبل شخصيات دينية وسياسية وثقافية ورياضية لها ثقلها الكبير في المجتمع العراقي".وبينت فلاح، ان "اخذ اللقاح يكون عبر التسجيل على المنصة الرسمية لضمان حجز اللقاح".