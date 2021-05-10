الانبار تطالب باستثنائها من الحظر الشامل

طالب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اللجنة العليا للصحة والسلامة باستثناء المحافظة من اجراءات حظر التجوال الشامل.





واضاف ان "الطلب يأتي ايضا لمراعاة شريحة الكسبة وذوي الدخل المحدود".



وطالب فرحان بـ "تطبيق الحظر الجزئي مع التأكيد على مراعاة اجراءات الوقاية". وبحسب كتاب صادر من محافظ الانبار والذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، فقد علل فرحان طلبه بما اسماه "التزام اهالي المحافظة باجراءات الوقاية واقبالهم على تلقي اللقاح وما نتج عن ذلك من انخفاض نسبة الاصابات".واضاف ان "الطلب يأتي ايضا لمراعاة شريحة الكسبة وذوي الدخل المحدود".وطالب فرحان بـ "تطبيق الحظر الجزئي مع التأكيد على مراعاة اجراءات الوقاية".

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام إعتبارًا من 12 ايار ولغاية 22 منه ، للحد من انتشار وباء كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى.



