الصحة تحدد موعد ظهور نتائج مسحات القادمين من الهند

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أن يوم غد موعد ظهور نتائج مسحات القادمين من الهند ضمن الرحلة الثانية، فيما أكدت أنه حتى الآن لا تعلم مدى فعالية اللقاحات تجاه السلالة الهندية.



وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الامير الحلفي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الصحة أجرت، اليوم، مسحات للعراقيين القادمين من الهند ضمن الرحلة الثانية"، مؤكداً أن "النتائج ستظهر غداً".

وأضاف الحلفي، أن "العراق الى الآن لا يستطيع كشف السلالة الهندية إلا بعد أن ينتهي العمل في مختبر التحليل الجيني للفيروسات".

وبشأن موعد بدء العمل بالمختبر، أوضح الحلفي، أن "العمل أوشك على الانتهاء، لكن هناك مرحلة التدريب ومن ثم ستكون لدى العراق القدرة على التحليل الجيني، وذلك في غضون شهرين أو أقل".

وبخصوص فاعلية اللقاحات ضد السلالة الهندية، أكد مدير الصحة العامة، أنه "إلى الآن لا نعلم مدى فعالية اللقاحات تجاه السلالة الهندية، وفي كل العالم لم تثبت فعاليتها بعد، لكنها الخيار الافضل للمواطنين"، مشدداً على أنه "لا يوجد خيار أمامنا غير اللقاح".

ودعا الحلفي، المواطنين إلى "التطعيم باللقاحات المضادة للوباء"، مؤكداً أن "عدد الملقحين في العالم وصل الى أكثر من مليار و300 مليون".