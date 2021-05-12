استثناء فئة جديدة من اجراءات الحظر الشامل

وقال البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة نسقت مع العمليات المشتركة للسماح بوصول الذين يمتلكون كارت التلقيح الذي يتضمن فيه اليوم والتاريخ الخاصة بموعد الجرعة، الى المراكز المخصصة لأخذ اللقاح".وبيّن ان "الوزارة مستمرة حتى في فترة الحظر بتقديم اللقاح للمستحقين، ونتأمل بأن يكون هناك تفاعل أكثر للجميع".واضاف أن "وزارة الصحة تجهِّز ثلاثة لقاحات لجميع منافذ التوزيع"، مبيناً أن "عدد اللقاحات المصرح بها 4 لقاحات، ولكن يتوفر في العراق 3 منها"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على زيادة منافذ توزيع اللقاحات".واشار إلى أن "هناك اقبالاً متزايداً على اللقاحات خلال الأيام الماضية"، داعياً "المواطنين المشمولين بالتلقيح، الى التسجيل على اللقاح من خلال المنصة المخصصة من قبل الوزارة".ولفت البدر الى أن "اللقاحات متوفرة ومن مناشئ رصينة"، مؤكداً أنه " لم تسجل لغاية الآن حالات لمضاعفات خطيرة أو حالات جانبية للملقحين".