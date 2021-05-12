الطيران المدني تعلن موعد الرحلتين القادمتين لاجلاء العراقيين من الهند

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "يوم غد الخميس ستنطلق رحلة إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين، فيما ستنطلق رحلة اخرى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".وأضاف أن "الوافدين سيخضعون لفحص البي سي ار، وسيتم حجرهم في الفندق لمدة 14 يوماً."ولفت إلى أن "زيادة عدد الرحلات يتعلق بالتنسيق مع السفارة العراقية في الهند، أي أن كل العالقين في الهند يسجلون أسماءهم في السفارة، مبينا انه " كلما يصل عدد المسجلين في السفارة إلى ما بين 400 إلى 500 مسافر ترسل لهم رحلة واحدة".