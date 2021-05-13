تفاصيل وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن حظر التجوال

وجاء ذلك بناء علـى توجيه رئيس مجلس الوزراء نظرا لتدني أعداد الملقحيـن بسبـب تطبيـق حظـر التجـول الشامل، وأيضا لاستمرار حركـة المواطنين للتوجـه إلـى المنافـذ التلقيحية، واستـلام جرعـات اللقـاح.ونصت قرارات اللجنة على: استمرار غلق المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجات خلال عطلة عيد الفطر المبارك فقط، ويسمح بفتح المولات، والمطاعم، والكافيتريات، والمقاهي بدءا من يوم الإثنين، الموافق 17/5/2021، من الساعة ( 5 ) صباحا إلى الساعة (8:30) مساء، والاستمرار بغلق قاعات المناسبات ودور السينما والمسابح والمساجات.كما يمنع اسـتخدام الأراكيـل فـي المطـاعم والمقـاهي والكافتريـــات كـافـة والأماكن الترفيهية الأخرى، وغلق المكان المخالف غلقا تاما لمدة ( ٩٠ ) يوما، والتقيـد بتطبيـق الإجـراءات الوقائيـة مـن لـبس الكمام والتباعد البدني داخل وسائل النقل الجماعي كافة، ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم.وتضمنت القرارات أيضا تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة بـدءا مـن تـأريخ 17/5 الى 20/5/2021، ويستثنى منها المؤسسات الصحية والأمنية والخدمية، والتأكيد على عدم السماح بدخول المنسوبين والمراجعين كافة إلى الدوائر والمؤسسـات الحكومية والأهلية من دون لبس الكمام مع الالتزام بمسافة التباعد البـدنـي بـين المراجعين مع وضع اللافتات التي تبين ذلك عند المداخل وداخل الأبنية، ومنع التنقل للسفرات الجماعية بين المحافظات.