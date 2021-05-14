دعوات لاطلاق حملة وطنية لحث المواطنين على تلقي اللقاح

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هنالك حاجة ماسة لقيام الحكومة باطلاق حملة وطنية لحث المواطنين على تلقي اللقاح".وبيّن الغراوي ان "استمرار عمل الفرق الصحية الجوالة وفتح المراكز صباحا ومساء وتعزيز ثقة المواطن بالاسراع باخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتجاوز جائحة كورونا".واضاف اننا "نطالب رئيس الوزراء بالغاء جميع مظاهر الحظر الشامل او الجزئي التي كانت اغلبها امنية وليست صحية وانعكست بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين والتركيز على تحمل الحكومة والمؤسسات مسؤوليتها في انجاح متطلبات الخطة الوطنية لتوزيع اللقاح خلال الثلاث اشهر القادمة".