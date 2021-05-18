العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر إصابة بكورونا عالمياً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و279 ألفا و345 إصابة، اليوم الثلاثاء.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 586271 33100549
الهند 274390 24965463
البرازيل 435751 15627475
فرنسا 107812 5881137
تركيا 44983 5127548
روسيا 255685 4949573
المملكة المتحدة 127684 4452756
إيطاليا 124296 4162576
إسبانيا 79432 3615860
ألمانيا 86192 3599966
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 15995 1142925
34 - الأردن 9276 725258
39 - الإمارات 1633 547411
40 - لبنان 7631 535954
41 - المغرب 9104 515023
44 - السعودية 7174 433980