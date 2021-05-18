العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر إصابة بكورونا عالمياً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و279 ألفا و345 إصابة، اليوم الثلاثاء.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة