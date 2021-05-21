سجن البصرة المركزي يباشر بتطعيم النزلاء والمنتسبين بلقاح كورونا

وقال مدير السجن ماجد صدام فالح، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "هذا الامر جاء بالتنسيق مع دائرة صحة البصرة حيث حضر فريق طبي متخصص لتلقيح النزلاء والمنتسبين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد".واضاف، انه "تم البدء بالتطعيم تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لاستكمال تلقي اللقاح ليشمل جميع الفئات".