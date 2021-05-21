الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاحات كورونا

وأكدت المنظمة أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة "كوفيد-19" في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الوباء.وردا على سؤال عن فعالية لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) على المتحور الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، قالت منظمة الصحة إنه يقلّل من الحالات الشديدة لـ "كوفيد-19".ومع أن الوضع الصحي في أوروبا يتحسن، فإن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة هانز كلوغه أكد أنه ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة" خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس التي اكتشفت في الهند وانتشرت بدول أخرى.وقالت كاثرين سمولوود مسؤولة الطوارئ في "الصحة العالمية" بأوروبا "الوباء لم ينته بعد".وشددت المنظمة في مذكرة نُشرت على موقعها الإلكتروني على وجوب "مراقبة تطور المتحورات بين السكان واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لاحتوائها والسيطرة عليها. هذا هو المفتاح لمنعها من الخروج عن السيطرة".