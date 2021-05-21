العراق الأول عربياً.. قائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 588256 33187857الهند 287122 25772440البرازيل 441691 15812055فرنسا 108314 5917397تركيا 45419 5151038روسيا 256835 4974908المملكة المتحدة 127701 4455221إيطاليا 124646 4172525إسبانيا 79601 3631661ألمانيا 86733 3618311.وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات25 - العراق 16102 1156137‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9295 72643239 - الإمارات 1642 55143040 - لبنان 7651 53704341 - المغرب 9106 51575844 - السعودية 7214 437569.