صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم السبت

اعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، موقفها الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الدائرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1191 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتم تسجيل 192 اصابة، مقابل 216 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

واضاف البيان، "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 57400

مجموع حالات الشفاء : 51360

مجموع الوفيات : 508

مجموع الحالات تحت العلاج : 5532

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3937".