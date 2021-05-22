كردستان تعلن موقفاً وبائياً منخفض الإصابات

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، أنه "تم تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: 21 أربيل، و42 السليمانية، و187 دهوك، و10 حلبجة".أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 773 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع: 244 في أربيل، و208 في السليمانية، و277 في دهوك، و14 في حلبجة، و27 في كرميان، و3 في رابرين.بينما بلغت الوفيات الجديدة جراء الجائحة 4 حالات وفاة، وهي 1 في أربيل و2 في السليمانية، و1 في كرميان.وبهذا يصبح المجموع الكلي لعدد المصابين بالفيروس في إقليم كردستان، منذ بدء انتشاره ولحد الآن 164711 مصاباً، بينما بلغ المجموع الكلي للمتوفين 4211، في حين ارتفع المجموع الكلي للمتعافين من الجائحة إلى 149062 شخصاً.