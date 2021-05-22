الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 3655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 4778 حالة للشفاء، و 21 وفاة بالفيروس".