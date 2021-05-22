"لقاحات كورونا".. الصحة تعلن تزايد نسبة المقبلين على التطعيم

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، تزايد نسبة المقبلين على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، فيما أشارت إلى وجود تردد لدى بعض المواطنين.



وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "هناك إقبالا متزايداً على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وتلاحظون ما تسجله كاميرا العراقية من زحام على منافذ التلقيح".

وأضاف، أن "هناك تردداً بأخذ اللقاح لدى بعض المواطنين، يتضاءل يوماً بعد آخر مع ازدياد نسبة الملقحين والأغلبية مقتنعة بضرورة أخذ اللقاح".

ولفت إلى أن "السبب الحالي في قلة عدد المتطعمين باللقاح هو عدم توفره بكميات كافية نتيجة قلة تجهيز الشركات المصنعة للعراق بسبب محدودية انتاجها".

وتوقع الحلفي أن "تتوفر وتزداد كميات لقاح كورونا القادمة للعراق بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الجاري وهو الأمر الذي سيزيد من عدد الملقحين بشكل كبير".