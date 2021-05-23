السفير العراقي يحدد موعد الرحلة الأخيرة لإجلاء العالقين في الهند

وقال الساعدي للوكالة الرسمية، إن "عدد العراقيين المتبقين في الهند قليلة جداً والبعض منهم مازالوا في مراحل العلاج الأخيرة"، مبيناً أنه "تم نقل 1600 عالق عراقي وكانت هنالك طائرة في 21 من الشهر الحالي نقلت على متنها 154 مسافراً، فيما ستكون الرحلة الاخيرة لنقل المتبقين من في السابع من الشهر المقبل".وأضاف ، أنه " لا يوجد هناك مسافرون جدد، وانما فقط الذين اتوا قبل الازمة الاخيرة"، مشيراً الى أن "تعليمات وزارة الصحة الهندية تمنع نقل جثامين الأشخاص المصابين بفايروس كورونا الى بلدانهم، لكن السفارة العراقية وجهت في الاسبوع الماضي مذكرة رسمية الى الجهات الهندية المعنية للحصول على الموافقات لنقل جثامين المتوفين الى العراق".