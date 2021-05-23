العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر إصابات بكورونا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.الولايات المتحدة: 589579-33246703الهند: 295525-26289290البرازيل: 446309-15970949فرنسا: 108437-5917397تركيا 45840-5169951روسيا: 257224-4983845المملكة المتحدة: 127716-4460446إيطاليا: 125028-4183476إسبانيا: 79620 3636453ألمانيا: 87187-3637455وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات25 - العراق: 16137-1160494 ‭‭‭‭34 ‬‬‬‬- الأردن: 9342-72918539 - الإمارات: 1644-55292040 - لبنان: 7664-53788741 - المغرب: 9115-51644944 - السعودية: 7224-438705