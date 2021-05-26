الصحة توضح بشأن توريد اللقاحات الى العراق والمنصة الالكترونية

اكدت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، مواصلة عملها على ازالة جميع العقبات التي تواجه التوسع بملف التلقيح ضد كورونا ابرزها الشائعات وتأخر وصول اللقاحات وصعوبة التسجيل في المنصة الالكترونية بسبب ضعف الانترنت وعدم الالتزام بشروط الوقاية.

مقابل ذلك، اعلنت منظمة الصحة العالمية ان الجهات الصحية في كردستان ستتمكن من تلقيح 20 بالمئة من السكان حتى نهاية العام الحالي، في وقت تم فيه الكشف عن هوية دولية تمنح للملقحين في الاقليم.

وقال مدير اعلام صحة الكرخ الدكتور زياد حازم للصحيفة الرسمية، انه "على الرغم من اقبال المواطنين المتزايد على تلقي اللقاحات، لكن الوزارة تطمح الى تسجيل اعداد اكبر لتحقيق المناعة المجتمعية".

واضاف ان "الوزارة تعمل جاهدة لمواجهة بعض الصعوبات التي تواجه ملف التلقيح ضد كورونا، منها وجود جهات مظللة تعمل على تشويه عملية انتاج اللقاح، وزعزعة ثقة المواطن بهذه العملية".

ويتبع ذلك، بحسب المتحدث،"صعوبة التسجيل في المنصة الالكترونية بسبب ضعف الانترنت، مما يؤدي الى تاخير وصول رسائل الراغبين بالتلقيح من المواطنين الى المؤسسات الصحية بعد مرور اسبوعين الى اربعة اسابيع وبالعكس، فضلا عن وجود عامل مهم يتمثل بتفضيل لقاح محدد على الاخر".

ونوه حازم بان "توريد اللقاحات الى العراق يتاخر بسبب الاجراءات الروتينية الخاصة بالعقود مع الشركات المنتجة وخصوصا لقاح سينوفارم الصيني، الذي ستصل دفعات جديدة منه قريبا، وكذلك وصول كميات كبيرة جدا من لقاح فايزر خلال الشهر المقبل، مع اضافة لقاح اخر هو سبوتنيك V سيتم توفيره بعد اجراء التعاقد، وكذلك لقاح موديرنا بعد اقراره من منظمة الصحة العالمية ووفق برنامج كوفاكس".

وبين ان "هناك بعض الحالات تتعرض للاصابة بالفيروس بعد تطعيمهم بالجرعة الاولى من اللقاح، نتيجة عدم التزام المصاب بالتعليمات الوقائية، لكنه بعد التعافي يكتسب الجسم مناعة قوية، وبامكانه اخذ الجرعة الثانية من اللقاح ذاته بعد تعافيه او الاستغناء عنها او ياخذ لقاحا مغايرا ومختلفا بعد مرور مدة بين 6 ـ 8 اشهر".

وفي كردستان، قال وزير صحة الاقليم سامان برزنجي خلال عقده مؤتمرا صحفيا مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ان "عدد جرعات اللقاح التي وصلت من بغداد حتى الان يبلغ 164 ألفا و 300جرعة".

وذكر ان "عدد المواطنين بالاقليم الذين اخذوا اللقاح وصل الى 100 ألف مواطن، حيث سيتم تزويدهم بجواز دولي خاص باللقاح (هوية الكترونية) مزودة بكود يعمل بجميع المطارات".

وحث برزنجي المواطنين في الاقليم على التسجيل الكترونيا لاخذ جرعات اللقاح والحصول على هذه الهوية العالمية.

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن ان "الاقليم سيصل الى تلقيح 20 بالمئة من سكانه وصولا الى نهاية العام الحالي"، مضيفا ان "العراق تسلم نصف مليون جرعة من اللقاحات قبل عيد الفطر".

بدوره، صرح الناطق باسم صحة الاقليم الدكتور اسو حويزي ان "وزارة الصحة الاتحادية مستمرة بارسال دفعات من اللقاح الى الاقليم، ومن الممكن ان يكون هناك تاخير في بعض الاحيان وهذا الشيء وارد وطبيعي".

واردف ان "نسبة الاقبال على التلقيح جيدة لكنها ليست بمستوى الطموح، لذا بدانا بعمل دورات توعية للمواطنين لحثهم على الاقبال اكثر لاخذ اللقاح".