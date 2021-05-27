خبر مفرح من وزارة الصحة بشأن اللقاحات المضادة لكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن وضعها خطة لتوسيع عدد مراكز التلقيح لتفادي الزخم على المراكز الحالية.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة د. ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، ان "اقبال المواطنين افضل بكثير من الفترة السابقة وهذا يدل على وعي المواطنين على ضرورة واهمية اخذ اللقاح ومأمونية اللقاح".

وأضافت انه "لم نسجل اي مضاعفات خطيرة لجميع الملقحين سواء بالجرعة الاولى او حتى اكمال الجرعتين".

وتابعت انه "ابتداءا من النصف الثاني لهذه السنة سيكون التجهيز عشر اضعاف من التجهيز الحالي للقاح وزيادة عدد كميات اللقاحات الموزعة للمحافظات مع استمرارية تزويد اللقاحات ضمن الجدول الاسبوعي لاستلام اللقاح".

وبينت ان " الوزارة وضعت خطة لتوسيع عدد المراكز لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين وتفادي الزخم على المراكز الحالية لصرف اللقاح وستزداد هذه المراكز بحدود ٣ الى ٥ اضعاف من العدد الحالي".