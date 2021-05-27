صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة وحالات الشفاء

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، اليوم الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.



351 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 59 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 12 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 78 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 37 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 149 حالة من خلال الرصد الوبائي

162حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

19 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

6 حالات في الكرادة

6 حالات في العبيدي

12 حالات في منطقة بغداد الجديدة

7 حالات في النهروان

7حالات في الزعفرانية

8 حالات في الضباط

9حالات في منطقة شارع فلسطين

9 حالات في منطقة الاعظمية

24 حالات في منطقة البلديات

15 حالة في منطقة الشعب

9حالات في منطقة الحسينية

6 حالات في منطقة المدائن

حالات في منطقة المشتل

وحالتين في كل من المناطق التالية / بسماية /الغزالية /الراشدية / بابل / الزوية /زيونه/الكفاح/السيدية / الاعلام. وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":351 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 59 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع المدائن 12 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الأول 78 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 37 حالات من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 149 حالة من خلال الرصد الوبائي162حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية19 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها6 حالات في الكرادة6 حالات في العبيدي12 حالات في منطقة بغداد الجديدة7 حالات في النهروان7حالات في الزعفرانية8 حالات في الضباط9حالات في منطقة شارع فلسطين9 حالات في منطقة الاعظمية24 حالات في منطقة البلديات15 حالة في منطقة الشعب9حالات في منطقة الحسينية6 حالات في منطقة المدائنحالات في منطقة المشتلوحالتين في كل من المناطق التالية / بسماية /الغزالية /الراشدية / بابل / الزوية /زيونه/الكفاح/السيدية / الاعلام.

واضافت صحة الرصافة انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 161752 توفي منهم 1706 للاسف فيما اكتسب الشفاء 154742 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5304".

ودعت الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

واعلنت دائرة صحة الرصافة عن شفاء "432حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 154742 حالة".



وذكرت الدائرة ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 437حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة.

واضافت ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

134 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

44حالة شفاء في منطقة البلديات

37حالة شفاء في منطقة النهروان

35حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة

37حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

22حالة شفاء في منطقة الامين

31حالة شفاء في منطقة الشعب".

واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافادت الدائرة ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 154742حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".