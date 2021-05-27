العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر تضرراً من كورونا

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 591350 33329487الهند 311388 27157795البرازيل 452031 16194209فرنسا 109023 5917397تركيا 46787 5212123روسيا 270072 5026168المملكة المتحدة 127739 4467310إيطاليا 125622 4201827إسبانيا 79855 3657886ألمانيا 87506 3654425وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات25 - العراق ‭‭16267‬‬ ‭‭1181698‬‬‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭‭9407‬‬ ‭‭733198‬‬39 - الإمارات ‭‭1661‬‬ ‭‭559291‬‬40 - لبنان ‭‭7697‬‬ ‭‭539271‬‬43- المغرب ‭‭9129‬‬ ‭‭517423‬‬44 - السعودية ‭‭7295‬‬ ‭‭444780‬‬