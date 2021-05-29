الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت اليوم 3257 إصابة جديدة، مقابل تماثل 5425 حالة للشفاء، و 23 حالة وفاة جديدة بكورونا".