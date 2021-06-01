بالأرقام حول العالم.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا ومتلقي اللقاح

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 170 مليونا و726 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و550 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.