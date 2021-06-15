الصحة: ملايين الجرعات من "فايزر" ستصل العراق خلال 2021

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية: إن "ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل البلاد خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "نحو 12 مليون جرعة من لقاح فايزر سترد حتى نهاية العام الحالي".وأكد البدر "الاستمرار بعمليات التوزيع"، داعيا "المواطنين المشمولين بالتلقيح التسجيل فورا من خلال المنصة الالكترونية، خاصة وأن التسجيل يحدد الزمان والمكان لتلقي اللقاح ويسهل عملية تقديم الخدمة".و أوضح البدر، أنه "سيتم اعتماد وثيقة عن اللقاحات، بهدف تسهيل اجراءات السفر للمواطنين العراقيين حسب المعايير الدولية المعتمدة"، مبينا أن "هناك بعض التفاصيل تعمل عليها الوزارة، وسوف تعلن بشكل رسمي قريبا حال إتمامها".